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В Андижане вынесли приговор за контрабанду крупной партии лекарств

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Андижанской области вынесен приговор гражданам, обвиняемым в незаконном ввозе и торговле лекарственными препаратами.

По информации пресс-службы СГБ, в августе 2023 года житель города Карасу вместе со своим одноклассником и при помощи своих знакомых в Кыргызстане организовали незаконную поставку в Узбекистан лекарств. В их числе «Фокусин», «Допегит», «Когитум», «Эринит» и другие.

Общая стоимость контрабанды составила 1,6 миллиарда сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Нарушение таможенного законодательства» Уголовного кодекса. Суд приговорил организатора преступной группы и его сообщника к пяти и трем годам лишения свободы соответственно.