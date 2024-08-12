В Андижане вынесли приговор за контрабанду крупной партии лекарств

По информации пресс-службы СГБ, в августе 2023 года житель города Карасу вместе со своим одноклассником и при помощи своих знакомых в Кыргызстане организовали незаконную поставку в Узбекистан лекарств. В их числе «Фокусин», «Допегит», «Когитум», «Эринит» и другие.