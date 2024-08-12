На электромеханическом заводе Новосибирской области лопнул баллон с аммиаком

На Бердском электромеханическом заводе (АО «БЭМЗ») произошла разгерметизация баллона с аммиаком. По данным службы 112 по Новосибирской области, об этом сообщил один из сотрудников завода.
— В службу 112 Новосибирской области в 11.06 поступил звонок от сотрудника АО «БЭМЗ» с сообщением о том, что в одном из корпусов предприятия произошла разгерметизация баллона с аммиаком. Около 100 человек были эвакуированы, — сообщают в службе.
На место выехали службы пожарной охраны, полиции, скорой помощи и ЕДДС.
Ранее КП-Новосибирск писала, что жители села Целинное под Новосибирском пили воду, отравленную мышьяком. Прокуратура обязала районную администрацию привезти селянам чистую воду.