На электромеханическом заводе Новосибирской области лопнул баллон с аммиаком

— В службу 112 Новосибирской области в 11.06 поступил звонок от сотрудника АО «БЭМЗ» с сообщением о том, что в одном из корпусов предприятия произошла разгерметизация баллона с аммиаком. Около 100 человек были эвакуированы, — сообщают в службе.