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На электромеханическом заводе Новосибирской области лопнул баллон с аммиаком

Эвакуировали около 100 человек.

Источник: Комсомольская правда

На Бердском электромеханическом заводе (АО «БЭМЗ») произошла разгерметизация баллона с аммиаком. По данным службы 112 по Новосибирской области, об этом сообщил один из сотрудников завода.

— В службу 112 Новосибирской области в 11.06 поступил звонок от сотрудника АО «БЭМЗ» с сообщением о том, что в одном из корпусов предприятия произошла разгерметизация баллона с аммиаком. Около 100 человек были эвакуированы, — сообщают в службе.

На место выехали службы пожарной охраны, полиции, скорой помощи и ЕДДС.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жители села Целинное под Новосибирском пили воду, отравленную мышьяком. Прокуратура обязала районную администрацию привезти селянам чистую воду.