Зарезал на глазах жены и маленьких детей: 48-летнего мужчину убили возле магазина в Братске

Мужчину, которого обвиняют в убийстве, заключили под стражу в Братске. По версии следствия, в вечернее время 9 августа 2024 года подозреваемый возле одного из магазинов на улице Спортивной, два раза ударил ножом 48-летнего мужчину на глазах у его жены и малолетних детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Падунского района города Братска.