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Зарезал на глазах жены и маленьких детей: 48-летнего мужчину убили возле магазина в Братске

51-летнего жителя Братска обвиняют в убийстве мужчины.
Источник: Комсомольская правда

Мужчину, которого обвиняют в убийстве, заключили под стражу в Братске. По версии следствия, в вечернее время 9 августа 2024 года подозреваемый возле одного из магазинов на улице Спортивной, два раза ударил ножом 48-летнего мужчину на глазах у его жены и малолетних детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Падунского района города Братска.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. А преступник пытался скрыться с места преступления, но был задержан. Сейчас устанавливаются причины и условия произошедшего.

— 10 августа 2024 ранее не судимому 51-летнему жителю Братска предъявлено обвинение по статье за убийство. Сейчас его заключили под стражу. По 9 октября 2024 года мужчина будет содержаться в СИЗО-2 г. Братска, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские проводят различные следственные мероприятия, в том числе допрашивают очевидцев и смотрят видео с камер видеонаблюдения.