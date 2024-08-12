В Красноярском крае водовоз рухнул на припаркованные автомобили

Утром 12 августа в Минусинке произошло страшное ДТП — водовоз рухнул на припаркованный автомобиль с людьми. По предварительной версии ГИБДД по Красноярскому краю, 46-летний мужчина за рулем Mazda Premacy выехал на перекресток улиц Октябрьская и Комсомольская на «красный», а затем врезался в грузовик ЗИЛ, который двигался в сторону Мира.