Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае водовоз рухнул на припаркованные автомобили

В Минусинске автоцистерна упала на машину с людьми.

Источник: ГУ МВД

Утром 12 августа в Минусинке произошло страшное ДТП — водовоз рухнул на припаркованный автомобиль с людьми. По предварительной версии ГИБДД по Красноярскому краю, 46-летний мужчина за рулем Mazda Premacy выехал на перекресток улиц Октябрьская и Комсомольская на «красный», а затем врезался в грузовик ЗИЛ, который двигался в сторону Мира.

— В результате водовоз опрокинулся на «Жигули» с последующим наездом на 2 припаркованные машины, — добавили в пресс-службе МВД.

Водителя и пассажира отечественного автомобиля госпитализировали. Сейчас дорожные полицейские выясняют все обстоятельства аварии.