Ильдусу Шайбакову продлили арест до 27 ноября

Таким образом суд отказал ему в удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения до домашнего ареста или подписки о невыезде, ссылаясь, в частности, на двух несовершеннолетних детей и болеющей жены. Представитель прокуратуры Башкирии Евгений Колпаков был против: «Шайбаков один раз уже пытался скрыться от органов следствия, что свидетельствует о том, что данную попытку повторить он может в любое время».