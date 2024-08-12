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Узбекские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза старинных самоваров

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На узбекско-казахстанской границе таможенники предотвратили попытку вывоза из Узбекистана старинных самоваров, микроскопа и другого медицинского оборудования, представляющего культурную ценность, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Управление таможенного комитета Ташкентской области

По информации пресс-службы Управления таможенного комитета Ташкентской области, на таможенном посту «Гишткуприк» при осмотре багажа у одного из граждан обнаружили незадекларированные предметы старины.

Было выявлено четыре самовара, микроскоп и другое медицинское оборудование. Все предметы изготовлены в 1920 году и внесены в список культурных ценностей.

Согласно закону, культурные ценности, созданные 50 лет назад и ранее, не могут быть вывезены из Республики Узбекистан.

По данному факту проводится расследование.

таможня