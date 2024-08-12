Узбекские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза старинных самоваров

По информации пресс-службы Управления таможенного комитета Ташкентской области, на таможенном посту «Гишткуприк» при осмотре багажа у одного из граждан обнаружили незадекларированные предметы старины.
Было выявлено четыре самовара, микроскоп и другое медицинское оборудование. Все предметы изготовлены в 1920 году и внесены в список культурных ценностей.
Согласно закону, культурные ценности, созданные 50 лет назад и ранее, не могут быть вывезены из Республики Узбекистан.
По данному факту проводится расследование.