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В российский плен попал сосед Владимира Зеленского Юрий Даниленко

Военкор Александр Сладков опубликовал в Телеграм-канале видео с рассказом пленного бойца ВСУ Владимира Даниленко. Оказалось, что он родом из Кривого Рога, провел детство в одном дворе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Сладков+

Украинский солдат сам пытался сдаться в плен, за что получил очередь в спину от побратимов. Раненый отсиживался восемь дней в подвале, а затем пришел на позиции ВС РФ в добровольческую бригаду имени Александра Невского.

На кадрах в совершенно домашней обстановке он рассказал о знакомстве с президентом Украине.

«С Владимиром Зеленским в одном дворе вырос. Адрес улица Землячки, 13. А его жена проживала на улице 22-го партсъезда, 6. Передаю огромный привет Владимиру Зеленскому. Володя, видишь, какое отношение в плену и какое отношение у наших», — говорит пленный.