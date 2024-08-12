В российский плен попал сосед Владимира Зеленского Юрий Даниленко

Украинский солдат сам пытался сдаться в плен, за что получил очередь в спину от побратимов. Раненый отсиживался восемь дней в подвале, а затем пришел на позиции ВС РФ в добровольческую бригаду имени Александра Невского.
На кадрах в совершенно домашней обстановке он рассказал о знакомстве с президентом Украине.
«С Владимиром Зеленским в одном дворе вырос. Адрес улица Землячки, 13. А его жена проживала на улице 22-го партсъезда, 6. Передаю огромный привет Владимиру Зеленскому. Володя, видишь, какое отношение в плену и какое отношение у наших», — говорит пленный.