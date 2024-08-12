Суд продлил арест совладелице «Ангиолайна» Наталье Лебедевой по делу о хищении

«Двое моих несовершеннолетних детей лишены возможности быть дома, несмотря на объявление президентом России года семьи. Мой 13-летний сын, чудом избежавший опекунства органов ПДН, оказался за границей. Ему исполнилось 14 лет и в течении этого месяца, он должен был получить паспорт гражданина России. Моя дочь не смогла вернуться в Москву», — заявила в суде Наталья Лебедева.