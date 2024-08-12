Суд продлил арест совладелице «Ангиолайна» Наталье Лебедевой по делу о хищении

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, срок ареста продлен до 14 сентября включительно», — говорится в постановлении судьи.
Защита госпожи Лебедевой просила суд о смягчении меры пресечения. Бывшая совладелица «Ангиолайна» вину не признает.
«Двое моих несовершеннолетних детей лишены возможности быть дома, несмотря на объявление президентом России года семьи. Мой 13-летний сын, чудом избежавший опекунства органов ПДН, оказался за границей. Ему исполнилось 14 лет и в течении этого месяца, он должен был получить паспорт гражданина России. Моя дочь не смогла вернуться в Москву», — заявила в суде Наталья Лебедева.
Адвокаты намерены обжаловать продление меры пресечения, так как настаивают на ее невиновности, в суде они просили о домашнем аресте.
О задержании Натальи Лебедевой стало известно 18 июня, ее этапировали из Москвы в Новосибирск. В отношении нее возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным источника «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о хищении средств компании. 20 июня ее поместили под домашний арест на 1 месяц 26 дней.
АО «Ангиолайн» занимается предоставлением финансовых услуг. Компании принадлежит 100% акций в российском разработчике и производителе медицинских изделий для интервенционной кардиологии. Наталья Лебедева стала инициатором корпоративных споров по выплате дивидендов, переводу бизнеса с одного юрлица на другое