Разъяренный бык забодал насмерть мужчину в Витебской области

Труп мужчины обнаружили правоохранители в ходе поисковых мероприятий.
Выбывшие на место происшествия судебные эксперты в ходе осмотра на трупе обнаружили ссадины и кровоподтеки, многочисленные разрывы его верхней одежды, а на земле — следы копыт животного.
«По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти пострадавшего явилась тупая сочетанная травма грудной клетки, живота, конечностей с множественными переломами костей скелета и повреждением внутренних органов», — сообщили в ГКСЭ. Всего, по данным экспертов, было не менее 16 «травматических воздействий».
В комитете констатировали, что факты агрессивного поведения животных по отношению к обслуживающим их работникам не единичны.
Так, ранее в Оршанском районе множественные переломы ребер и конечностей получил 61-летний житель деревни Антоновка. Быку не понравились прикосновения к нему черенка вил в процессе очистки стойла от навоза.
Ранее телесные повреждения от рогов и копыт быка получил 64-летний житель деревни Радковшина Полоцкого района. Это произошло при попытке завести животное с пастбища в сарай.