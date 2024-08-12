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Разъяренный бык забодал насмерть мужчину в Витебской области

Трагедия произошла в Дубровенском районе. Жертвой быка стал 63-летний житель агрогородка Осинторф, который занимался выращиванием крупного рогатого скота, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

Труп мужчины обнаружили правоохранители в ходе поисковых мероприятий.

Выбывшие на место происшествия судебные эксперты в ходе осмотра на трупе обнаружили ссадины и кровоподтеки, многочисленные разрывы его верхней одежды, а на земле — следы копыт животного.

«По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти пострадавшего явилась тупая сочетанная травма грудной клетки, живота, конечностей с множественными переломами костей скелета и повреждением внутренних органов», — сообщили в ГКСЭ. Всего, по данным экспертов, было не менее 16 «травматических воздействий».

В комитете констатировали, что факты агрессивного поведения животных по отношению к обслуживающим их работникам не единичны.

Так, ранее в Оршанском районе множественные переломы ребер и конечностей получил 61-летний житель деревни Антоновка. Быку не понравились прикосновения к нему черенка вил в процессе очистки стойла от навоза.

Ранее телесные повреждения от рогов и копыт быка получил 64-летний житель деревни Радковшина Полоцкого района. Это произошло при попытке завести животное с пастбища в сарай.

несчастный случай