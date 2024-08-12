Разъяренный бык забодал насмерть мужчину в Витебской области

«По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти пострадавшего явилась тупая сочетанная травма грудной клетки, живота, конечностей с множественными переломами костей скелета и повреждением внутренних органов», — сообщили в ГКСЭ. Всего, по данным экспертов, было не менее 16 «травматических воздействий».



В комитете констатировали, что факты агрессивного поведения животных по отношению к обслуживающим их работникам не единичны.