Задержаны предполагаемые убийцы девушки в Петербурге

Как считает следствие, 7 августа двое мужчин, находившихся в состоянии наркотического опьянения в квартире на улице Краснопутиловской, в ходе конфликта нанесли потерпевшей множественные удары ножом, от которых жертва скончалась на месте происшествия. Совершив злодеяние, преступники скрылись. Однако их отследили и задержали на территории другого региона, после чего доставили в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.