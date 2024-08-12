Задержаны предполагаемые убийцы девушки в Петербурге

Как считает следствие, 7 августа двое мужчин, находившихся в состоянии наркотического опьянения в квартире на улице Краснопутиловской, в ходе конфликта нанесли потерпевшей множественные удары ножом, от которых жертва скончалась на месте происшествия. Совершив злодеяние, преступники скрылись. Однако их отследили и задержали на территории другого региона, после чего доставили в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.
Фигурантам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору. За это преступление им может грозить пожизненное лишение свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастны уроженцы Северного Кавказа, в возрасте 21 и 23 лет. Они были задержаны 11 августа сотрудниками петербургской полиции при содействии коллег из Республики Ингушетия.