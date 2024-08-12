ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки

Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено 31 боеприпас и четыре дрона. В Борисовском районе хутор Климовое атакован одним беспилотником. В Грайворонском округе подверглись атакам семь населенных пунктов, было выпущено 44 боеприпаса и произведены атаки с помощью семи БПЛА. Как подчеркнул губернатор, в Краснояружском районе по шести населенным пунктам выпущено 83 боеприпаса и 16 беспилотников. Над Губкинским, Новооскольским, Старооскольским, Яковлевским городскими округами и Прохоровским районом системой ПВО сбито по одному украинскому беспилотнику.