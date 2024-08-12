ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки

По информации губернатора, 11 августа украинские войска обстреляли 33 населенных пункта в 12 муниципалитетах региона. Было выпущено 203 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 42 беспилотников. Как информировал глава области, за медицинской помощью обратились два человека, получившие ранения 10 августа. Кроме того, при атаках ВСУ по городу Шебекино в воскресенье пострадали пять мирных жителей. За отчетный день различные разрушения выявлены в семи многоквартирных домах, 12 частных домовладениях, социальном объекте, трех коммерческих объектах, восьми автомобилях.
«В Валуйском городском округе по селу Борки и хутору Павловка выпущен один БПЛА, а также совершён один обстрел с применением 10 артснарядов… В Волоконовском районе по селу Новое, а также хуторам Плотвянка и Старый осуществлены два обстрела с помощью восьми артснарядов и совершены атаки двух беспилотников», — написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено 31 боеприпас и четыре дрона. В Борисовском районе хутор Климовое атакован одним беспилотником. В Грайворонском округе подверглись атакам семь населенных пунктов, было выпущено 44 боеприпаса и произведены атаки с помощью семи БПЛА. Как подчеркнул губернатор, в Краснояружском районе по шести населенным пунктам выпущено 83 боеприпаса и 16 беспилотников. Над Губкинским, Новооскольским, Старооскольским, Яковлевским городскими округами и Прохоровским районом системой ПВО сбито по одному украинскому беспилотнику.
«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Новая Таволжанка и Терезовка, а также хуторам Балки и Панков выпущено 27 боеприпасов в ходе восьми обстрелов, а также шести беспилотников. Повреждены семь МКД, девять частных домов, надворная постройка, пять автомобилей, три коммерческих объекта и линия электроснабжения. Ранены пять мирных жителей», — уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.