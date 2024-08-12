В Омске подросток угнал у мужчины газель, чтобы прокатиться

Омские полицейские задержали подростка, который угнал у мужчины газель. Владелец автомобиля оставил его на ночь у своего дома, а утром обнаружил пропажу.
Как 23-летний омич сообщил полицейским, вечером он припарковал машину во дворе своего дома, а утром газель уже пропала.
Сотрудники полиции опросили жителей соседних домов и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Позже правоохранители задержали 15-летнего подростка, проживающего на улице 21-я Линия.
На допросе подросток сознался, что решил прокатиться на чужой машине. Он пробрался в салон автомобиля через открытую дверь, доехал до улицы 24-я Линия и оставил газель.
На юного омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («неправомерное заведение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Автомобиль вернули законному владельцу.
Ранее мы писали, что в Омске 15-летняя девочка ездила пьяная за рулем.