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В Омске подросток угнал у мужчины газель, чтобы прокатиться

Полицейским удалось задержать нарушителя.

Источник: Комсомольская правда

Омские полицейские задержали подростка, который угнал у мужчины газель. Владелец автомобиля оставил его на ночь у своего дома, а утром обнаружил пропажу.

Как 23-летний омич сообщил полицейским, вечером он припарковал машину во дворе своего дома, а утром газель уже пропала.

Сотрудники полиции опросили жителей соседних домов и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Позже правоохранители задержали 15-летнего подростка, проживающего на улице 21-я Линия.

На допросе подросток сознался, что решил прокатиться на чужой машине. Он пробрался в салон автомобиля через открытую дверь, доехал до улицы 24-я Линия и оставил газель.

На юного омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («неправомерное заведение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Автомобиль вернули законному владельцу.

Ранее мы писали, что в Омске 15-летняя девочка ездила пьяная за рулем.