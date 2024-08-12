Житель Ростова-на-Дону систематически обстреливает стекла и мамочек с детьми

— Живу как раз на Батуринской. На самом-то деле страшно. Кто-то стрелял вечером в людей на площадке. Попали в ногу молодой женщине, которая была с маленьким ребенком, а если бы попали в голову ребенку?, — возмущенно написала ростовчанка в одном из городских пабликов VK.