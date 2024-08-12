Житель Ростова-на-Дону систематически обстреливает стекла и мамочек с детьми

В Ростове-на-Дону начали искать хулигана с травматическим оружием, который, по словам местных жителей, систематически стреляет по стеклам и даже ранил одну из женщин на детской площадке.
Как оказалось, нарушитель спокойствия пугает людей уже больше месяца. Следы и царапины от пуль 1 и 8 июля, а также с 3 по 6 августа замечали на улице Батуринской, в районе Вертолетного поля.
— Живу как раз на Батуринской. На самом-то деле страшно. Кто-то стрелял вечером в людей на площадке. Попали в ногу молодой женщине, которая была с маленьким ребенком, а если бы попали в голову ребенку?, — возмущенно написала ростовчанка в одном из городских пабликов VK.
Известно, что в ситуации уже начали разбираться сотрудники полиции.
— 8 августа поступило сообщение от местной жительницы о ранении в ногу из травматического оружия. Гражданка услышала хлопок и почувствовала боль в ноге, дома она обнаружила на своем теле рану. Госпитализация не потребовалась. Сейчас проводится проверка, выясняется личность стрелявшего, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Напомним, ровно такой же хулиганский случай отмечали в районе улицы Селиванова в Ростове этой весной, тогда неизвестный с пневматикой устроил охоту на голубей и пробил окно квартиры в жилом доме.