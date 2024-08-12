Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ростова-на-Дону систематически обстреливает стекла и мамочек с детьми

Жители Ростова пожаловались в соцсетях на хулигана, обстреливающего стекла и людей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали искать хулигана с травматическим оружием, который, по словам местных жителей, систематически стреляет по стеклам и даже ранил одну из женщин на детской площадке.

Как оказалось, нарушитель спокойствия пугает людей уже больше месяца. Следы и царапины от пуль 1 и 8 июля, а также с 3 по 6 августа замечали на улице Батуринской, в районе Вертолетного поля.

— Живу как раз на Батуринской. На самом-то деле страшно. Кто-то стрелял вечером в людей на площадке. Попали в ногу молодой женщине, которая была с маленьким ребенком, а если бы попали в голову ребенку?, — возмущенно написала ростовчанка в одном из городских пабликов VK.

Известно, что в ситуации уже начали разбираться сотрудники полиции.

— 8 августа поступило сообщение от местной жительницы о ранении в ногу из травматического оружия. Гражданка услышала хлопок и почувствовала боль в ноге, дома она обнаружила на своем теле рану. Госпитализация не потребовалась. Сейчас проводится проверка, выясняется личность стрелявшего, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, ровно такой же хулиганский случай отмечали в районе улицы Селиванова в Ростове этой весной, тогда неизвестный с пневматикой устроил охоту на голубей и пробил окно квартиры в жилом доме.