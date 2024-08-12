Во Владивостоке за жизнь выпавшего из окна малыша борются врачи

Медики приехали на Сахалинскую улицу Владивостока через несколько минут, но не застали пострадавшего на месте. Оказалось, что родители сами отвезли малыша в больницу. Врачи поставили ребенку предварительный диагноз — тяжелая черепно-мозговая травма и перелом правого бедра. Обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить.