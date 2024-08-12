Во Владивостоке за жизнь выпавшего из окна малыша борются врачи

В одной из квартир Владивостока двухлетний малыш ненадолго остался без присмотра родителей и выпал из окна третьего этажа. Ребенок получил серьезные травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Медики приехали на Сахалинскую улицу Владивостока через несколько минут, но не застали пострадавшего на месте. Оказалось, что родители сами отвезли малыша в больницу. Врачи поставили ребенку предварительный диагноз — тяжелая черепно-мозговая травма и перелом правого бедра. Обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить.
Во Владивостоке этот случай далеко не первый. Совсем недавно двухлетний малыш выпал из окна седьмого этажа на улице Никифорова. Делом заинтересовалась полиция.
Представители скорой помощи Владивостока в своем telegram-канале попросили родителей внимательнее следить за детьми и не надеяться на прочность москитных сеток. Также специалисты советуют родителям приобрести блокираторы открывания окон или снять оконные ручки.