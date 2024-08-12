Экс-замгубернатора Белгородской области приговорен к 5 годам тюрьмы

Также бывший чиновник заплатит штраф в размере 36 млн рублей. В течение 8 лет ему запрещено занимать должности на государственной службе.
«Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере двукратной суммы взятки — 36 млн 299 тыс. 283 рублей 10 копеек», — объявил вердикт судья.
Полежаев признал вину и заявил, что заслуживает наказания. Также экс-чиновник объявил, что заключил контракт с Минобороны РФ и скоро отправится на СВО.
«С 6 августа мною заключен контракт с Министерством обороны РФ», — сказал экс-чиновник.
Напомним, гособвинение просило для Полежаева восемь лет колонии.