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Экс-замгубернатора Белгородской области приговорен к 5 годам тюрьмы

Октябрьский районный суд Белгорода признал бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева виновным во взяточничестве и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Также бывший чиновник заплатит штраф в размере 36 млн рублей. В течение 8 лет ему запрещено занимать должности на государственной службе.

«Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере двукратной суммы взятки — 36 млн 299 тыс. 283 рублей 10 копеек», — объявил вердикт судья.

Полежаев признал вину и заявил, что заслуживает наказания. Также экс-чиновник объявил, что заключил контракт с Минобороны РФ и скоро отправится на СВО.

«С 6 августа мною заключен контракт с Министерством обороны РФ», — сказал экс-чиновник.

Согласно материалам дела, в 2022—2023 гг. Полежаев получил от директора одной из строительных компаний две иномарки премиум-класса общей стоимостью более 17 млн рублей. За «презент» Полежаев обещал помочь предпринимателю в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области. Также чиновник должен был оказать содействие в заключении с организацией контрактов в сфере ЖКХ.

Напомним, гособвинение просило для Полежаева восемь лет колонии.