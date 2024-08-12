Экс-замгубернатора Белгородской области приговорен к 5 годам тюрьмы

Также бывший чиновник заплатит штраф в размере 36 млн рублей. В течение 8 лет ему запрещено занимать должности на государственной службе.

«Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере двукратной суммы взятки — 36 млн 299 тыс. 283 рублей 10 копеек», — объявил вердикт судья.

Полежаев признал вину и заявил, что заслуживает наказания. Также экс-чиновник объявил, что заключил контракт с Минобороны РФ и скоро отправится на СВО.

Согласно материалам дела, в 2022—2023 гг. Полежаев получил от директора одной из строительных компаний две иномарки премиум-класса общей стоимостью более 17 млн рублей. За «презент» Полежаев обещал помочь предпринимателю в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области. Также чиновник должен был оказать содействие в заключении с организацией контрактов в сфере ЖКХ.