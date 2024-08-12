В Астрахани экс-директор фирмы получил условный срок по делу о тестах на ковид

По данным пресс-службы, с февраля по март 2021 года осужденный, будучи директором фирмы по разработке и производству диагностических препаратов, изготовил маркировочные наклейки на наборы реагентов для выявления РНК коронавируса. Мужчина внес в них заведомо ложные сведения, заменив срок годности с апреля на декабрь 2021 года, а затем заменил маркировочные наклейки на наборах реагентов. Далее товар поступил в астраханские аптеки, а министерству здравоохранения Астраханской области был причинен ущерб на сумму более 35 млн рублей.