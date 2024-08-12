В Астрахани экс-директор фирмы получил условный срок по делу о тестах на ковид

«Бывший директор фирмы по разработке и производству диагностических препаратов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Приговором Советского районного суда города Астрахани мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, с февраля по март 2021 года осужденный, будучи директором фирмы по разработке и производству диагностических препаратов, изготовил маркировочные наклейки на наборы реагентов для выявления РНК коронавируса. Мужчина внес в них заведомо ложные сведения, заменив срок годности с апреля на декабрь 2021 года, а затем заменил маркировочные наклейки на наборах реагентов. Далее товар поступил в астраханские аптеки, а министерству здравоохранения Астраханской области был причинен ущерб на сумму более 35 млн рублей.
«Ущерб, причиненный преступлением, возмещен осужденным в полном размере», — добавили в пресс-службе. Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ и УМВД России по Астраханской области.