Глава «Росатома» прокомментировал атаку БПЛА на Запорожскую АЭС

Алексей Лихачев заявил, что, поскольку между атаками двух БПЛА прошло 12 минут, планировалось «накрыть не только объект, но и пожарных, которые в течение пяти-шести минут прибывают». Глава «Росатома» отметил, что пока не ясно, восполним ли нанесенный ущерб, или при возобновлении работы Запорожской АЭС нужно будет заменить градирню.