Глава «Росатома» прокомментировал атаку БПЛА на Запорожскую АЭС

Алексей Лихачев заявил, что, поскольку между атаками двух БПЛА прошло 12 минут, планировалось «накрыть не только объект, но и пожарных, которые в течение пяти-шести минут прибывают». Глава «Росатома» отметил, что пока не ясно, восполним ли нанесенный ущерб, или при возобновлении работы Запорожской АЭС нужно будет заменить градирню.
«То, что случилось на Запорожской станции прошлой ночью, — это совершенно другой уровень такой, я бы сказал, адресной агрессии, направленной на инфраструктуру атомных энергообъектов», — сказал господин Лихачев в эфире «Россия-24». Он напомнил, что на минувшей неделе на территории Курской АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет.
Пожар на градирне Запорожской АЭС начался вечером 11 августа. По сообщению «Росатома» и представителей станции, он начался в результате атаки БПЛА, градирня полностью выгорела, но угрозы обрушения нет. Эксперты МАГАТЭ запросили доступ к объекту. Украина и Россия обвинили друг друга в возникновении пожара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку безрассудной, но не указал ответственного за произошедшее.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».