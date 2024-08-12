Парня забили до смерти в Павлодаре

Напомним, в июне этого года в Сети появилось видео убийства мужчины во дворе дома в Павлодаре. В подписи к кадрам указывалось, что горожанин по неизвестной причине перерезал горло другому человеку и просто спокойно сел отдохнуть. В ДП региона пояснили, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Павлодара.