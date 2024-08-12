«Ваш счет закрыт»: мужчина из Бурятии не смог получить пенсию — причина оказалась очень жуткой

Жителю Бурятии пришлось через суд доказывать, что он жив! Еще в декабре 2023 года в городском ЗАГСе появилась запись о том, что он умер. Как такое возможно? Точного ответа нет. Однако в Октябрьском районном суде Улан-Удэ пояснили, что правоохранители и сотрудники скорой медицинской помощи по ошибке указали его данные — вероятно, с кем-то перепутав. Сколько мужчина по документам считался мертвым, история также умалчивает.