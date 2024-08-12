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«Ваш счет закрыт»: мужчина из Бурятии не смог получить пенсию — причина оказалась очень жуткой

Мужчина из Улан-Удэ через суд доказал, что он жив.

Источник: Комсомольская правда

Жителю Бурятии пришлось через суд доказывать, что он жив! Еще в декабре 2023 года в городском ЗАГСе появилась запись о том, что он умер. Как такое возможно? Точного ответа нет. Однако в Октябрьском районном суде Улан-Удэ пояснили, что правоохранители и сотрудники скорой медицинской помощи по ошибке указали его данные — вероятно, с кем-то перепутав. Сколько мужчина по документам считался мертвым, история также умалчивает.

— Из-за возникшей ситуации ему отказано в предоставлении пенсии в связи с тем, что его индивидуальный лицевой счет закрыт, — пояснили в пресс-службе.

Очевидно, именно так он и узнал о жуткой ошибке. Пришлось разбираться. Личность умершего верно установили после обращения в СУ СКР по Бурятии. А сибиряку, чтобы аннулировать запись в ЗАГСе и «воскреснуть», понадобилось обратиться в суд.

На заседание мужчина пришел сам, принес паспорт. В суде рассмотрели и другие документы, опросили людей, которые также пришли поддержать его, и после этого приняли решение — запись о смерти признать недействительной.

Как ранее рассказывала КП-Иркутск подобная история уже случалась раньше. Охраннику из Иркутска сообщили, что он уже два месяца числится мертвым. Якобы его труп нашли в мае 2022 года в квартире, а после похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге. Тело мужчины и правда было обнаружено, но вот только это оказался сожитель его бывшей жены.