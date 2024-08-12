Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки в Гомельском районе

Дорожная авария произошла вечером 11 августа на подъезде к Гомелю от трассы М8. 47-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» с полуприцепом столкнулся с «Ауди» — легковушка, за рулем которой был 55-летний водитель, остановилась перед пешеходным переходом.



В результате столкновения водитель легкового автомобиля, а также 51-летний пассажир «Мерседеса» получили травмы. Пострадавших госпитализировали.