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Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки в Гомельском районе

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Дорожная авария произошла вечером 11 августа на подъезде к Гомелю от трассы М8. 47-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» с полуприцепом столкнулся с «Ауди» — легковушка, за рулем которой был 55-летний водитель, остановилась перед пешеходным переходом.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля, а также 51-летний пассажир «Мерседеса» получили травмы. Пострадавших госпитализировали.