55 человек попали под колеса поездов в Казахстане с начала года

Продолжаются факты применения экстренных торможений, с начала года зарегистрировано 1268, в том числе из-за нахождения людей — 205, животных — 956
Под колеса поездов попало 55 граждан, больше половины из них погибли. Об этом рассказал начальник Департамента Бакытжан Малыбаев.
По его словам, в выходные на перегоне «Карабулак-Талдыкорган» области Жетысу грузовой поезд совершил наезд на мужчину, переходивший железнодорожные пути в неустановленном месте, от полученных травм скончался. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
«К сожалению, большинство трагедий происходят из-за банального несоблюдения правил поведения на железной дороге. Люди не осознают всей опасности, которые поджидают их на железной дороге», — отметил полковник полиции.
Также он подчеркнул, что транспортные полицейские при проведении профилактических мероприятий разъясняют гражданам о соблюдении мер безопасности при нахождении на железной дороге.
Транспортная полиция предупреждает, что при нахождении на железной дороге необходимо быть предельно внимательными, не отвлекаться на разговоры по телефону, снять с головы капюшон, вынуть наушники. Необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива и вагонов.