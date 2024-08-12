55 человек попали под колеса поездов в Казахстане с начала года

Транспортная полиция предупреждает, что при нахождении на железной дороге необходимо быть предельно внимательными, не отвлекаться на разговоры по телефону, снять с головы капюшон, вынуть наушники. Необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива и вагонов.