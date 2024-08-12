Двое мужчин и подросток на лодке пропали в Хабаровском крае

Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения группы людей, следовавшей на маломерном судне, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По предварительной информации, 9 августа 2024 года двое мужчин и пятнадцатилетний подросток-сын одного из них, на лодке катамаранного типа «Байкат 470»выдвинулись от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону г. Оха Охинского района Сахалинской области.
В настоящее время их местоположение неизвестно.
Проводятся поисково-спасательные мероприятия.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.