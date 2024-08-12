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Велосипедист-подросток пострадал в ДТП в Петрикове

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петрикове велосипедист-подросток въехал в легковой автомобиль, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось вечером 10 августа. По предварительной информации, 14-летний велосипедист ехал по одной из улиц райцентра и совершил наезд на автомобиль «Джили», за рулем которого был 31-летний водитель.

Велосипедист получил травмы. Его увезли в больницу.