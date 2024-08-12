Велосипедист-подросток пострадал в ДТП в Петрикове

ДТП случилось вечером 10 августа. По предварительной информации, 14-летний велосипедист ехал по одной из улиц райцентра и совершил наезд на автомобиль «Джили», за рулем которого был 31-летний водитель.



Велосипедист получил травмы. Его увезли в больницу.