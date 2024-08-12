«Старший инженер СПЧ-3 Серик Рахимжанов спас девочку 2009 года рождения», — говорится в сообщении.
На десятом этаже в доме по улице Сыганак загорелась мебель и личные вещи.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
Астана. 12 августа. КазТАГ — 15-летнюю девочку спасли из огня в Астане, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Старший инженер СПЧ-3 Серик Рахимжанов спас девочку 2009 года рождения», — говорится в сообщении.
На десятом этаже в доме по улице Сыганак загорелась мебель и личные вещи.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.