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15-летнюю девочку спасли из огня в Астане

Астана. 12 августа. КазТАГ — 15-летнюю девочку спасли из огня в Астане, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Старший инженер СПЧ-3 Серик Рахимжанов спас девочку 2009 года рождения», — говорится в сообщении.

На десятом этаже в доме по улице Сыганак загорелась мебель и личные вещи.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

пожары