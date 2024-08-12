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В Мозыре пенсионер пытался распилить пиропатрон подушек безопасности авто и получил ожоги при взрыве

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре пенсионер пытался распилить пиропатрон подушек безопасности авто и получил ожоги, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Инцидент произошел днем 11 августа по ул. Веры Хоружей райцентра. Пенсионер 1947 года рождения работал в гараже. «При помощи угловой шлифмашины пытался распилить пиропатрон подушек безопасности автомобиля. В результате произошел взрыв пиропатрона, мужчина получил ожоги», — пояснили в областном управлении МЧС.

Травмированного осмотрели медработники. С термическим ожогом 16% тела пенсионера госпитализировали в стационар.

Спасатели просят быть максимально внимательными при работе с электроинструментом, а также соблюдать правила и требования безопасности.

несчастный случай