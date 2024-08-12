«Сначала отчаянное самоубийство в Курской области, пока Восточный фронт рушится. Теперь диктатор Зеленский приказал разбомбить Запорожскую атомную электростанцию. Безумие», — говорится в публикации.
Накануне вечером градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В «Росатоме» эту атаку назвали актом ядерного терроризма.
«Безумие». На Западе ужаснулись неожиданным приказам Зеленского
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал операции ВСУ последних дней сумасшествием. Об этом он написал в соцсети X.