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«Безумие». На Западе ужаснулись неожиданным приказам Зеленского

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал операции ВСУ последних дней сумасшествием. Об этом он написал в соцсети X.

Источник: Reuters



«Сначала отчаянное самоубийство в Курской области, пока Восточный фронт рушится. Теперь диктатор Зеленский приказал разбомбить Запорожскую атомную электростанцию. Безумие», — говорится в публикации.

Накануне вечером градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В «Росатоме» эту атаку назвали актом ядерного терроризма.