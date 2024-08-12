Военные РФ уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО

«Потери противника составили более 390 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, две боевые машины пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, подразделения «Центра» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Торецк и Миролюбовка в ДНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
Новость дополняется.