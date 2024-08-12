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Военные РФ уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли еще один танк Abrams в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом 12 августа сообщило Минобороны.

«Потери противника составили более 390 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, две боевые машины пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, подразделения «Центра» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Торецк и Миролюбовка в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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