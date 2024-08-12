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На Еременко в Ростове во время пожара в жилом доме эвакуировали 25 человек

В Ростове потушили жилой дом, из которого было эвакуировано 25 человек.

Источник: Комсомольская правда

На Западном в Ростове-на-Дону из-за пожара в жилом доме эвакуировали 25 человек. Это произошло сегодня, 12 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Выезжали на Еременко, 66/8 в 11:07, все потушили в 11:43. На месте происшествия работали 24 человека, использовалось семь единиц техники. Пострадавших нет, — рассказали в экстренном ведомстве.

Причины случившегося выясняются. Добавим, судя по видео в соцсетях, горение происходило на верхнем этаже десятиэтажки: из балкона вырывалось яркое пламя, шел черный дым.

Ранее сообщалось, что в регионе за неделю из огня спасли 14 человек.