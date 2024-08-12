В Омске на 10-летнюю девочку упал лист шифера

«По скорой помощи в ДГБ 3 поставили диагноз ушиб руки, перелома к счастью не обнаружили. Информацию о случившемся мед.работники передали в полицию и мне позвонил дежурный сообщив, что на следующий день со мной свяжется инспектор ПДН Центрального района. Дополнительно позвонив по 02 мне ответили, что они уже в курсе данного происшествия», — рассказала женщина.