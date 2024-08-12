В Омске на 10-летнюю девочку упал лист шифера

Омска прокуратура огранизовала проверку по факту падению листа шифера с дома 14А на улице 21-я Амурская на девочку. Инцидент произошел 17 июля.
В паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте» подробностями происшествия поделилась мать девочки. Она рассказала, что 17 июля ее 10-летняя дочь сидела на лавочке у подъезда пятиэтажки на улице 21-я Амурская, 14А, когда на ее ребенка с крыши обвалился кусок шифера.
«По скорой помощи в ДГБ 3 поставили диагноз ушиб руки, перелома к счастью не обнаружили. Информацию о случившемся мед.работники передали в полицию и мне позвонил дежурный сообщив, что на следующий день со мной свяжется инспектор ПДН Центрального района. Дополнительно позвонив по 02 мне ответили, что они уже в курсе данного происшествия», — рассказала женщина.
На следующий день полицейские направили девочку на медицинскую экспертизу, осмотрели место происшествия и кусок шифера. По словам женщины, коммунальщики не были привлечены к ответственности, никаких мер предпринято не было.
В прокуратуре отреагировали на пост матери девочки и организовали проверку. Как сообщили в ведомстве, дом находится под управлением ООО УК «Жилищник-2 “Амурский”.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям (бездействию) управляющей организации по содержанию и обслуживанию кровли многоквартирного дома, являющейся частью общедомового имущества», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
На контроле также и ход проверки, который проводит территориальный отдел СУ СК России по Омской области. По результатам проверки будут предприняты все меры прокурорского реагирования.