ФСБ задержала в Курской области военного ВСУ

По его словам, при выполнении его группой задачи по оказанию огневой поддержки подразделениям ВСУ, вступившим в бой с Вооруженными силами РФ на территории Курской области, военнослужащий во время боя был брошен своими сослуживцами и предпринял попытку самостоятельно вернуться на территорию Украины и в дальнейшем был задержан.