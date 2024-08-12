ФСБ задержала в Курской области военного ВСУ

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области в Беловском районе при содействии местных жителей задержан военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сообщили в ЦОС.
«В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте. При заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести», — привели его показания в ФСБ.
По его словам, при выполнении его группой задачи по оказанию огневой поддержки подразделениям ВСУ, вступившим в бой с Вооруженными силами РФ на территории Курской области, военнослужащий во время боя был брошен своими сослуживцами и предпринял попытку самостоятельно вернуться на территорию Украины и в дальнейшем был задержан.