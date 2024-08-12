Власти: В Копейске за неделю число подтопленных домов значительно увеличилось

«По-прежнему сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Всего в диспетчерскую службу поступило 677 сообщений о затоплении (на 5 августа — 453), большая часть из них (565) из частного жилого сектора. С пятницы, 9 августа, наблюдается снижение количества обращений граждан», — говорится в комментарии.
Городские власти отчитываются, что в мероприятиях по ликвидации ЧС задействованы 70 человек, 11 единиц специальной техники, 32 мотопомпы, 12 электрических насосов, 15 тепловых пушек.
Также отмечается, что наблюдаются затруднения с проездом мусоровозов к контейнерным площадкам в поселках Бажово, Вахрушево, Козырево.
«Проведены работы по созданию водоотводных каналов в селах Калачево и Синеглазово, поселке Октябрьский. Уровень воды на реке Чумляк в селе Калачево вернулся на прежний уровень. Продолжается работа комиссий по оценке подтопленных домовладений, а также работа по выплатам компенсаций», — добавили в мэрии.
В подвальных помещениях МКД и социальных объектах после проведения осушительных работ будут проведены мероприятия по обработке и дезинфекции.