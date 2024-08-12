Власти: В Копейске за неделю число подтопленных домов значительно увеличилось

«Проведены работы по созданию водоотводных каналов в селах Калачево и Синеглазово, поселке Октябрьский. Уровень воды на реке Чумляк в селе Калачево вернулся на прежний уровень. Продолжается работа комиссий по оценке подтопленных домовладений, а также работа по выплатам компенсаций», — добавили в мэрии.