В Феодосии ребенок выпал из окна частного дома

Накануне днем, 11 августа ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна частного дома. Мальчик забрался на подоконник и выпал на улицу, отметили в ведомстве. Родители оставили ребенка в комнате одного, так как он спал в своей кроватке, сообщили в Следкоме.