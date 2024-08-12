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В Феодосии ребенок выпал из окна частного дома

Малыш находится в больнице.

В Феодосии ребенок выпал из окна первого этажа частного дома. Прокуратура проверит обстоятельства происшествия в селе Ближнее, сообщили в телеграм-канале Следком Крыма и Севастополя.

Накануне днем, 11 августа ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна частного дома. Мальчик забрался на подоконник и выпал на улицу, отметили в ведомстве. Родители оставили ребенка в комнате одного, так как он спал в своей кроватке, сообщили в Следкоме.

Ребенок был доставлен в медучреждение, его состояние оценивается, как стабильное, подчеркнули в ведомстве. По данному случаю проводится процессуальная проверка главным следственным управлением по Крыму и Севастополю.