ФСБ распространила видео с взятым в плен в Курской области военным ВСУ

«Мы выдвигаемся, наша цель — пройти сначала до Курска. От Курска дойти до Белгорода, чтобы захватить побольше территории, чтобы во время мирного договора, который будет, была возможность поменять территории ваши на наши», — рассказал он. По его словам, командирами отделений руководил человек с позывным Стриж, который до них доводил всю информацию. «Он сказал, что эта операция последняя надежда Украины», — сказал пленный.