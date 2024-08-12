В Петербурге раскрыта коррупционная схема с участием более 50 автошкол

Согласно данным регионального ГУ МВД, эти учебные заведения выплачивали взятки сотрудникам ГАИ для получения благосклонности во время экзаменов на водительские права.
В пресс-службе ведомства отметили, что оперативники Управления собственной безопасности (УСБ) выявили «незаконную деятельность руководителей нескольких автошкол города и работников МРЭО Госавтоинспекции».
Все материалы, связанные с данным делом, были переданы в следственные органы подразделениями, занимающимися собственной безопасностью ГУ МВД России. Кроме того, правоохранительные структуры продолжают устанавливать участие всех обвиняемых в этой коррупционной схеме.