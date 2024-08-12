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В Петербурге раскрыта коррупционная схема с участием более 50 автошкол

Более 50 автошкол в Санкт-Петербурге оказались вовлечены в коррупционную схему.

Согласно данным регионального ГУ МВД, эти учебные заведения выплачивали взятки сотрудникам ГАИ для получения благосклонности во время экзаменов на водительские права.

В пресс-службе ведомства отметили, что оперативники Управления собственной безопасности (УСБ) выявили «незаконную деятельность руководителей нескольких автошкол города и работников МРЭО Госавтоинспекции».

Управление собственной безопасности ГУ МВД РФ

Все материалы, связанные с данным делом, были переданы в следственные органы подразделениями, занимающимися собственной безопасностью ГУ МВД России. Кроме того, правоохранительные структуры продолжают устанавливать участие всех обвиняемых в этой коррупционной схеме.