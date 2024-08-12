Подростка трижды ранили ножом в Астане

Отметим, что в июле такой же случай произошел в Алматы. 15-летнего подростка госпитализировали с ножевым ранением. Подозреваемым оказался 47-летний сосед. Инцидент произошел после конфликта во дворе дома. В полиции возбудили уголовное дело.