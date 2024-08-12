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Подростка трижды ранили ножом в Астане

В интернете появилась информация о том, что подростка ранили ножом в Астане. В департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ.

В Telegram-канале «Письма президенту» появилась информация, что 15-летнему подростку в Астане нанесли три ножевых ранения. Подозреваемым, как пишут, является ранее судимый мужчина. Корреспонденту NUR.KZ в столичном ДП прокомментировали ситуацию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Проводятся следственные мероприятия. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания», — гласит ответ.

Отметим, что в июле такой же случай произошел в Алматы. 15-летнего подростка госпитализировали с ножевым ранением. Подозреваемым оказался 47-летний сосед. Инцидент произошел после конфликта во дворе дома. В полиции возбудили уголовное дело.

Чуть позже в южной столице от ножевого ранения погиб 17-летний подросток — сообщалось, что молодые люди арендовали дом и устраивали вечеринки. Подозреваемый задержан.