«Мощно гремело и сверкало»: в Иркутске прошел ливень с грозой, а в Слюдянке выпал град

Вечером 12 августа соцсети в Иркутске заполнили фотографии и видео ливня, грозы и вспышек молний. Гром гремел так, что особо впечатлительные даже немного испугались. По прогнозу, кстати, непогода должна была нагрянуть позже, но застала многих врасплох прямо по пути с работы.