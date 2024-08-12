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«Мощно гремело и сверкало»: в Иркутске прошел ливень с грозой, а в Слюдянке выпал град

В Слюдянке вечером 12 августа выпал крупный град.
Источник: Комсомольская правда

«Мощно погремело и посверкало»!

«На Байкальском тракте — жуткий ливень со всеми спецэффектами».

«У погоды резкий перепад настроения».

Вечером 12 августа соцсети в Иркутске заполнили фотографии и видео ливня, грозы и вспышек молний. Гром гремел так, что особо впечатлительные даже немного испугались. По прогнозу, кстати, непогода должна была нагрянуть позже, но застала многих врасплох прямо по пути с работы.

Сильная гроза была в Иркутске. Фото: личныф архив Даши Сидоренко

Но это еще что! В Слюдянке, тем временем, и вовсе выпал крупный град размером с перепелиное яйцо или даже больше. Читатели КП-Иркутск поделились с нами фотографиями.

Крупный град выпал в Слюдянке. Фото: личный архив Маханьковой Полины

Ненастье сохранится в регионе еще на протяжении нескольких дней. В Иркутском гидрометцентре предупредили, что 13−14 августа по области пройдут сильные дожди, ливни и снова ожидается град.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, с 16 августа вновь начнется жара. На выходных температура поднимется до +29 градусов.