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СМИ узнали о случайном повреждении газопровода Balticconnector судном КНР

Пекин признал, что в октябре 2023 года китайское судно случайно повредило критически важный газопровод Balticconnector, проходящий по Балтийскому морю и соединяющий Эстонию и Финляндию. Об этом 12 августа сообщила на своем сайте газета South China Morning Post.

Источник: Reuters

По ее данным, китайские власти провели внутреннее расследование и сообщили о его результатах правительствам европейских стран. Как установлено, авария произошла в результате сильного шторма.

Расследование, касающееся контейнеровоза Newnew Polar Bear, который в то время ходил под флагом Гонконга, продолжается. Его зарегистрированным владельцем является китайская материковая фирма Newnew Shipping Line, говорится в публикации.

Представительница эстонской прокуратуры заявила, что документ не был отправлен в прокуратуру и что он в любом случае «не может быть использован в качестве доказательства в ходе уголовного расследования в Эстонии».

«Мы направили запрос об оказании юридической помощи китайским властям для сбора доказательств с судна и его экипажа», — заявил руководитель отдела по связям с общественностью Кайри Кюнгас.

Представительница Национального бюро расследований Финляндии (NBI) отказалась подтвердить, получило ли оно документ от китайской стороны, но сообщила, что собственное расследование продолжается.

«В ходе расследования осуществлялось сотрудничество с китайскими властями, и среди прочего NBI направило запрос об оказании правовой помощи компетентным китайским органам», — заявила руководитель отдела коммуникаций бюро Анна Зарефф.

Она подчеркнула, что расследование продолжается, и окончательные выводы можно будет сделать только после завершения всех необходимых следственных мероприятий.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию.

В апреле газопровод Balticconnector в Балтийском море ввели в эксплуатацию после завершения ремонта, который проводился из-за аварии.

8 октября 2023 года газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией, перекрыли из-за утечки. 11 октября представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.

Полиция Финляндии сообщила, что утром 24 октября со дна моря был поднят якорь со следами контакта с газопроводом. Позже эту версию еще раз подтвердили в ведомстве.

Спустя несколько дней в странах Запада прозвучали бездоказательные заявления якобы о причастности России к аварии. Президент РФ Владимир Путин назвал это «чушью собачьей». Он отметил, что даже не знал о существовании данного трубопровода, поскольку тот очень маленький по объему.