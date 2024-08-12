СМИ узнали о случайном повреждении газопровода Balticconnector судном КНР

По ее данным, китайские власти провели внутреннее расследование и сообщили о его результатах правительствам европейских стран. Как установлено, авария произошла в результате сильного шторма.
Расследование, касающееся контейнеровоза Newnew Polar Bear, который в то время ходил под флагом Гонконга, продолжается. Его зарегистрированным владельцем является китайская материковая фирма Newnew Shipping Line, говорится в публикации.
Представительница эстонской прокуратуры заявила, что документ не был отправлен в прокуратуру и что он в любом случае «не может быть использован в качестве доказательства в ходе уголовного расследования в Эстонии».
«Мы направили запрос об оказании юридической помощи китайским властям для сбора доказательств с судна и его экипажа», — заявил руководитель отдела по связям с общественностью Кайри Кюнгас.
Представительница Национального бюро расследований Финляндии (NBI) отказалась подтвердить, получило ли оно документ от китайской стороны, но сообщила, что собственное расследование продолжается.
«В ходе расследования осуществлялось сотрудничество с китайскими властями, и среди прочего NBI направило запрос об оказании правовой помощи компетентным китайским органам», — заявила руководитель отдела коммуникаций бюро Анна Зарефф.
Она подчеркнула, что расследование продолжается, и окончательные выводы можно будет сделать только после завершения всех необходимых следственных мероприятий.
В апреле газопровод Balticconnector в Балтийском море ввели в эксплуатацию после завершения ремонта, который проводился из-за аварии.
8 октября 2023 года газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией, перекрыли из-за утечки. 11 октября представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.
Полиция Финляндии сообщила, что утром 24 октября со дна моря был поднят якорь со следами контакта с газопроводом. Позже эту версию еще раз подтвердили в ведомстве.
Спустя несколько дней в странах Запада прозвучали бездоказательные заявления якобы о причастности России к аварии. Президент РФ Владимир Путин назвал это «чушью собачьей». Он отметил, что даже не знал о существовании данного трубопровода, поскольку тот очень маленький по объему.