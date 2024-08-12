В центре Ростова на дорогу и машины рухнул гигантский тополь

Днем 12 августа в центре Ростова-на-Дону рухнул гигантский тополь. Дерево частично перекрыло проезд, повредило несколько автомобилей и оборвало электропровода, сообщают очевидцы.
По словам людей, все произошло в районе пересечения Буденновского и Текучева. Предварительно, повреждения получили «две или три машины», причем одна из них пострадала больше других — массивный ствол буквально впечатался в капот транспорта.
Есть ли пострадавшие, неизвестно. Также ростовчане жалуются на пробку, которая собралась сразу после падения дерева. Вероятно, дорога итак была загружена, но рухнувший ствол дополнительно осложнил ситуацию. Во торой половине дня на Буденновском и Текучева сохраняются сложности с проездом.