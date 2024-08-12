В центре Ростова на дорогу и машины рухнул гигантский тополь

Есть ли пострадавшие, неизвестно. Также ростовчане жалуются на пробку, которая собралась сразу после падения дерева. Вероятно, дорога итак была загружена, но рухнувший ствол дополнительно осложнил ситуацию. Во торой половине дня на Буденновском и Текучева сохраняются сложности с проездом.