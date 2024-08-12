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ВС РФ «Ланцетом» уничтожили танк ВСУ в Курской области

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля поражения танка ВСУ.

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса “Ланцет” танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении танка противника», — сказали в Минобороны.