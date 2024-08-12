ВС РФ «Ланцетом» уничтожили танк ВСУ в Курской области

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса “Ланцет” танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении танка противника», — сказали в Минобороны.