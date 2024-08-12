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На Южном Урале нашли погибшими трех пропавших женщин

Тела были обнаружены в минувшие выходные в Златоусте, Миассе и Верхнем Уфалее.

Источник: РИА "Новости"

Все трое, как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в поисковых отрядах, числились пропавшими без вести. Женщины пропали в разное время и в разных городах.

По предварительным данным, все погибшие — пожилые женщины. Одну из пенсионерок искали еще с 2023 года, а две другие (из Миасса и Златоуста) потерялись в начале августа этого года.

Также региональное СМИ рассказывает, что первую пропавшую обнаружили мертвой в лесу в Верхнем Уфалее. Труп второй женщины нашли на берегу реки в Златоусте, а третью — в пруду «Светлый» в Миассе.

Причины гибели не сообщаются, однако по информации издания тела обследуют на судебно-медицинской экспертизе. Имеются сведения, что гибель не связана с криминалом.

несчастный случай