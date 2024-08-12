«Игорь оскорбил Азизу»: Свидетель убийства Талькова вспомнил в суде, с чего начался конфликт в «Юбилейном»

В Петербурге продолжают заочно судить Валерия Шляфмана — директора Игоря Талькова, которого подозревают в убийстве артиста в 1991 году в «Юбилейном». Шляфман уже больше 30 лет скрывается в Израиле, поэтому клетка для подсудимого пуста. На суд приходят участники того рокового вечера, и каждый раз всплывают новые детали трагедии.
12 августа суд допросил Олесю Гладышеву, которая в 1991 году работала костюмером с «Секретом». В тот день во дворце спорта группа отыграла дневной концерт и разъехалась по домам. Вечером они должны были быть в Москве. Олеся осталась собирать сценические костюмы и ждать выезда на вокзал. Поэтому бесцельно гуляла по закулисью. К тому времени уже начался вечерний сборный концерт, в котором участвовали десятки артистов. Хедлайнером должен был быть Олег Газманов. Перед ним — Тальков, еще раньше Азиза. Именно из-за очередности и возник конфликт. Азиза просила поменяться, Тальков был против.
— Я зашла в буфет, где артисты ждали выхода на сцену, и там все очень нервно обсуждали, — вспомнила Олеся Гладышева. — Мне сказали, что произошла ссора. Якобы Тальков назвал Азизу нехорошим словом, сказал, что не хочет выступать перед женщиной с низкой социальной ответственностью.
В суде свидетельница постеснялась передать слова Талькова напрямую. Но судья озвучил ее показания, данные во время следствия. Там женщина рассказала, что Тальков якобы прямо назвал Азизу «проституткой» и заявил, что именно этим она пробила путь к славе.
— Через какое-то время я была в нашей гримерке на втором этаже и услышала хлопки. Пошла посмотреть, — припомнила Олеся Гладышева. — Я спустилась вниз, и увидела лежащего Талькова. У него тряслись руки и ноги. Кто-кто кричал: «Вызывайте скорую». А какая-то женщина сказала, что уже нет смысла, это предсмертные судороги. На нее еще все накинулись, дескать, что ты такое говоришь. А она сказала, что она врач, поэтому знает, что Талькова уже не спасти.
Кроме того, суд допросил Елену Полищук, которая работала в том самом кафе за кулисами. Она рассказала, что перед концертом у всех было хорошее настроение. За столиками сидели Наташа Королева, Игорь Николаев, Газманов, Азиза. Все были спокойные, мирно общались.
— Я не знаю, из-за чего возник конфликт, — вспомнила женщина. — Но в какой-то момент раздались хлопки, а потом закричала уборщица: помогите, убивают. Все побежали из кафе в коридор, ведущий к сцене. И я тоже. Помню только, как упал Тальков. Он летел на землю, раскинув руки. Я так испугалась, что сразу убежала. Чуть позже к нам приходила Азиза, она плакала и попросила умыться. Мы увели ее в подсобку, где мыли посуду. Но она нам ничего не рассказывала.
ОФИЦИАЛЬНО.
Первое время следствие считало, что стрелял Малахов. За это время Шляфман успел уехать в Израиль и больше в Россию не возвращался. С Малахова же через несколько лет сняли подозрения, а дело закрыли. В 2018 году вдова Талькова Татьяна добилась возобновления дела. Следствие снова допросило всех, кто остался в живых с тех пор, а так же провело ряд экспертиз. По версии обвинения, стрелял именно Шляфман. Хоть пистолет и исчез, экспертиза показала, что выстрелить мог только директор Талькова.