«Игорь оскорбил Азизу»: Свидетель убийства Талькова вспомнил в суде, с чего начался конфликт в «Юбилейном»

— Я не знаю, из-за чего возник конфликт, — вспомнила женщина. — Но в какой-то момент раздались хлопки, а потом закричала уборщица: помогите, убивают. Все побежали из кафе в коридор, ведущий к сцене. И я тоже. Помню только, как упал Тальков. Он летел на землю, раскинув руки. Я так испугалась, что сразу убежала. Чуть позже к нам приходила Азиза, она плакала и попросила умыться. Мы увели ее в подсобку, где мыли посуду. Но она нам ничего не рассказывала.