Депутат Гурулев раскритиковал линию обороны в Курской области

«Я был в Курской области, я видел, как оборудуются минные поля, но они без огневого прикрытия не дают эффекта. Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьезные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск», — написал депутат в своем Telegram-канале. Он добавил, что у состава группировки прикрытия госграницы в регионе не было средств разведки. Всем необходимым группировку прикрытия, по словам господина Гурулева, обеспечивали только в самую последнюю очередь.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои. В регионе введен режим ЧС федерального уровня и объявлен режим КТО. Как сообщал 10 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, был зафиксирован заход украинских диверсантов на территорию Беловского района.
Однако ситуацию удалось стабилизировать. По данным Минобороны на 11 августа, ситуацию в районе удалось стабилизировать.