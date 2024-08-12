Депутат Гурулев раскритиковал линию обороны в Курской области

«Я был в Курской области, я видел, как оборудуются минные поля, но они без огневого прикрытия не дают эффекта. Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьезные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск», — написал депутат в своем Telegram-канале. Он добавил, что у состава группировки прикрытия госграницы в регионе не было средств разведки. Всем необходимым группировку прикрытия, по словам господина Гурулева, обеспечивали только в самую последнюю очередь.