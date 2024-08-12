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Депутат Гурулев раскритиковал линию обороны в Курской области

Депутат Госдумы Андрей Гурулев (ЕР) рассказал, что на прошлой неделе, 7 августа, посетил Курскую область. После атаки ВСУ на регион ему пришлось срочно отправиться туда, чтобы «забрать стариков». Он видел, как оборудуются минные поля в области и раскритиковал возведенную там линию обороны.

Источник: РИА "Новости"

«Я был в Курской области, я видел, как оборудуются минные поля, но они без огневого прикрытия не дают эффекта. Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьезные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск», — написал депутат в своем Telegram-канале. Он добавил, что у состава группировки прикрытия госграницы в регионе не было средств разведки. Всем необходимым группировку прикрытия, по словам господина Гурулева, обеспечивали только в самую последнюю очередь.

Андрей Гурулев — член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант запаса. С 2012 по 2016 года был командующим 58-й общевойсковой армией, а с 2016 по 2019-й — заместителем командующего войсками Южного военного округа.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. В регионе введен режим ЧС федерального уровня и объявлен режим КТО. Как сообщал 10 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, был зафиксирован заход украинских диверсантов на территорию Беловского района.

Однако ситуацию удалось стабилизировать. По данным Минобороны на 11 августа, ситуацию в районе удалось стабилизировать.

Госдума