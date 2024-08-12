Вынесен приговор по делу о махинациях с землями Шымкента

«Вступил в законную силу приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкент в отношении двух бывших работников местного филиала НАО “Государственная корпорация “Правительство для граждан”, — говорится в сообщении.
В сентябре прошлого года КНБ провел обыск в ЦОНе Шымкента и изъял некоторые земельно-кадастровые дела. Осужденные «неправомерно осуществляли перемещение и изменение границ земельных участков в городе Шымкент путем модификации информации в Автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра».
Ущерб государству от их преступной деятельности составил более Т50 млн.
Работников обвинили по статье 206 и 190 Уголовного кодекса и приговорили к пяти годам лишения свободы условно, а также они лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.