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Вынесен приговор по делу о махинациях с землями Шымкента

Шымкент. 12 августа. КазТАГ — Вынесен приговор по делу о махинациях с землями Шымкента, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ).

«Вступил в законную силу приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкент в отношении двух бывших работников местного филиала НАО “Государственная корпорация “Правительство для граждан”, — говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года КНБ провел обыск в ЦОНе Шымкента и изъял некоторые земельно-кадастровые дела. Осужденные «неправомерно осуществляли перемещение и изменение границ земельных участков в городе Шымкент путем модификации информации в Автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра».

Ущерб государству от их преступной деятельности составил более Т50 млн.

Работников обвинили по статье 206 и 190 Уголовного кодекса и приговорили к пяти годам лишения свободы условно, а также они лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.