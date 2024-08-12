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Экс-начальник департамента мэрии Новосибирска Витухин не смог выйти из СИЗО

Ущерб от его действий мог составить более 50 миллионов.

Источник: Управление судебного департамента Новосибирской области

В Новосибирске суд оставил под стражей бывшего начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина.

— Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 169 УК РФ и п.п. «в, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ, — сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.

Таким образом, Новосибирский областной суд отклонил апелляцию защиты Витухина, которая хотела смягчить меру пресечения.

Напомним, что в конце июля суд продлил фигуранту срок содержания под стражей до 2 октября 2024 года по ходатайству следствия.

Как сообщала КП-Новосибирск, Центральный районный суд постановил арестовать его 6 июня.

По данным следствия, в 2021 году между департамент под руководством Виталия Витухина заключил договоры на размещение торговых павильонов с одной из организаций. После этого последняя никак не могла начать работу, потому что получала уведомления о расторжении договора.

Плюс к этому, Витухин, злоупотребляя своим служебным положением, мог передать аффилированным компаниям муниципальное имущество на территории Заельцовского кладбища. В этот список попали не только земельные участки, но и здания с помещениями. Общая стоимость утраченного имущества превысила 50 миллионов рублей.