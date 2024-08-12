Суд вынес приговор бывшему вице-мэру Магнитогорска за взятку в 15 млн рублей

Ленинский районный суд Магнитогорска признал виновным бывшего заместителя главы города Дмитрия Гаврилова в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним приговор по этому же делу вынесли его сообщнику — директору муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Денису Кравченко. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.
— Судебной инстанцией каждый приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права на замещение должностей в государственной и муниципальной службе сроком на 8 лет, — отметили в региональном УФСБ.
Установлено, что сообщники получили от бизнесмена почти 15 млн рублей в виде взяток. В обмен на деньги они помогали предпринимателю заключить контракты на уборку и благоустройство улиц. Дмитрий Гаврилов также присвоил 130 тыс. рублей. Эти деньги оформили как зарплату, выданную фиктивно трудоустроенному работнику.
Напомним, сотрудники регионального УФСБ задержали Дмитрия Гаврилова осенью 2022 года. К тому моменту он всего несколько месяцев проработал в должности замглавы Магнитогорска.