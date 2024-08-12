Суд вынес приговор бывшему вице-мэру Магнитогорска за взятку в 15 млн рублей

Ленинский районный суд Магнитогорска признал виновным бывшего заместителя главы города Дмитрия Гаврилова в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним приговор по этому же делу вынесли его сообщнику — директору муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Денису Кравченко. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.