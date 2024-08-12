Потери ВСУ и признание украинского пленного. Что известно о ситуации в Курской области

По данным ведомства, за все время боевых действий противник потерял до 1 610 военных. В свою очередь, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили о задержании в Беловском районе Курской области военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Обстановка в регионе
Группировка «Север» и подошедшие резервы за сутки отразили семь атак штурмовых групп 80 и 82 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки, Коренево в Курской области.
В районе Каучука пресекли попытку прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь России.
Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки.
Российская авиация поразила украинские резервы в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины на территории Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника на курском направлении составили до 260 военнослужащих и 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, восемь боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, а также 27 автомобилей и три 122 мм гаубицы Д-30.
Всего за время боевых действий ВСУ потеряли до 1 610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.
Признание украинского пленного
В ЦОС ФСБ России сообщили о задержании в Беловском районе Курской области военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Во время опроса он сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте. По его словам, при заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством.
Пленный рассказал, что ВСУ преследовали цель дойти до Курска и Белгорода, чтобы потом использовать эту атаку якобы для мирного договора с Россией.
Работа АЗС и магазинов
Магазины и автозаправки в приграничных районах Курской области возобновляют свою работу в связи со стабилизацией ситуации, сообщил врио министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Михаил Аксенов.