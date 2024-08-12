«Нынешняя обстановка в Курске не похожа на наступление в Арденнах. Целью нацистов было разбить американскую и британскую армии, расколоть их и вывести к морю. Цель Украины — как можно дольше удерживать российскую территорию. В обоих случаях целью были переговоры, но нацисты надеялись победить союзников, а у украинцев такой надежды нет», — отметил он.
По словам эксперта, российские войска успешно выполняли операцию по сокращению численности и боеспособности украинской армии. Хребет ВСУ в Донбассе начал постепенно ломаться, пояснил Брайен.
Экс-советник также признал, что сейчас ситуация в Курской области уже стабилизирована, что означает, что в основном украинские атаки успешно отражаются.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.