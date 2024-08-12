Экс-сотрудник Пентагона: ВСУ даже не рассчитывают на победу в Курской области

«Нынешняя обстановка в Курске не похожа на наступление в Арденнах. Целью нацистов было разбить американскую и британскую армии, расколоть их и вывести к морю. Цель Украины — как можно дольше удерживать российскую территорию. В обоих случаях целью были переговоры, но нацисты надеялись победить союзников, а у украинцев такой надежды нет», — отметил он.