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На Темерницкой в Шахтах выгорел цех по изготовлению деревянных поддонов

В Шахтах сбили пламя на территории цеха с поддонами, выгорело 240 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Днем 12 августа в Шахтах вспыхнул пожар на территории цеха по изготовлению деревянных поддонов. Открытое горение к этому моменту уже ликвидировали, ведется проливка площадки, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло на Темерницкой, 36А. Вызов на место происшествия поступил в 13:15, пламя сбили в 14:45. Всего огонь прошел 240 кв. метров.

Известно, что на месте пожара от МЧС задействовали 16 человек и четыре единицы техники. Пострадавших нет.