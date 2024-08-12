На Темерницкой в Шахтах выгорел цех по изготовлению деревянных поддонов

Днем 12 августа в Шахтах вспыхнул пожар на территории цеха по изготовлению деревянных поддонов. Открытое горение к этому моменту уже ликвидировали, ведется проливка площадки, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.
По данным ведомства, возгорание произошло на Темерницкой, 36А. Вызов на место происшествия поступил в 13:15, пламя сбили в 14:45. Всего огонь прошел 240 кв. метров.
Известно, что на месте пожара от МЧС задействовали 16 человек и четыре единицы техники. Пострадавших нет.