Смирнов: противник контролирует 28 населенных пунктов в Курской области

На оперативном совещании глава государства попросил врио губернатора рассказать о социально-экономической ситуации и о помощи людям.
«Двадцать восемь населенных пунктов находятся в этой зоне, это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», — сказал Смирнов.
Из-за вторжения ВСУ погибли 12 мирных жителей, 121 человек получил ранения, в том числе десять детей, отметил Смирнов. По его данным, из приграничных районов выехали 121 тысяча человек.
Порядка двух тысяч человек вывезли волонтеры, при этом двое волонтеров пропали в зоне действия диверсионно-разведывательных групп, уточнил врио губернатора.
Сейчас в Курской области по заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов, к этому привлекли около пяти тысяч строителей и 350 единиц техники. Власти ждут усиления для охраны мостов и железных дорог, добавил Смирнов.
Ситуация в приграничье
«Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями», — рассказал глава региона, добавив, что не все жители хотят уезжать, в населенных пунктах продолжают работать продовольственные магазины.
Он отметил, что власти вынуждены запретить торговлю алкоголем в приграничье и следят за случаями мародерства.
Гуманитарную помощь жителям приграничных районов выдают круглосуточно, продолжил он.
«В наличии на сегодня находится 10 тысяч суточных пайков, 28 тысяч недельных продуктовых наборов и 112 тысяч литров воды. В пути 13 тысяч суточных пайков, 260 тысяч литров воды и 148 тысяч недельных продуктовых наборов. Проблем здесь нет», — подчеркнул врио губернатора.
Вторжение в Курскую область
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.