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Казахстанец обратился в полицию в Германии и оказался за решеткой

В Германии 53-летний гражданин Казахстана пришел в полицейский участок на центральном вокзале Лейпцига, чтобы выяснить, не имеет ли он проблем с законом, сообщает ИА El.kz со ссылкой на telegram-канал.

В Германии 53-летний гражданин Казахстана пришел в полицейский участок на центральном вокзале Лейпцига, чтобы выяснить, не имеет ли он проблем с законом, сообщает ИА El.kz со ссылкой на telegram-канал BILD_Russian.

Представитель полиции Лейпцига Йенс Дамрау сообщил, что проверка показала наличие двух ордеров на арест, выданных судами Хемница и Торгау. Оба ордера были связаны с серьезными нарушениями — вождением в нетрезвом виде и управлением транспортным средством без прав. Мужчина не уплатил штрафы на общую сумму 5200 евро, назначенные за эти правонарушения.

Не имея возможности оплатить штраф на месте, казахстанец был арестован прямо в полицейском участке. Ему надели наручники и отправили в тюрьму, где он проведет 130 дней — столько составляет срок лишения свободы, назначенный в качестве замены неоплаченным денежным штрафам.