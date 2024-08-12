Казахстанец обратился в полицию в Германии и оказался за решеткой

Представитель полиции Лейпцига Йенс Дамрау сообщил, что проверка показала наличие двух ордеров на арест, выданных судами Хемница и Торгау. Оба ордера были связаны с серьезными нарушениями — вождением в нетрезвом виде и управлением транспортным средством без прав. Мужчина не уплатил штрафы на общую сумму 5200 евро, назначенные за эти правонарушения.